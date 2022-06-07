Son dakika: Tüyler ürperten görüntüler izleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

Son dakika haberleri... Sosyal medyada ortaya çıkan bu görüntüler izleyenleri şoke etti. Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi ile Siphesihle Mntungw, WBF Afrika hafif siklet unvan maçında karşı karşıya geldi. Maçın önüne Simiso Buthelezi'nin hayali rakibiyle yumruklaşması geçti. Olay kısa süre içinde anlaşıldı ve herkesi yasa boğdu.

TAM GALİP GELECEKKEN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Maçın büyük bir üstünlükle önde götüren Simiso Buthelezi, attığı art arda yumruklardan sonra rakibini ring dışına kadar gönderdi. Artık maçı kazanacağı kesin gözüyle bakılan Buthelezi'nin hayali yumrukları herkesi şoke etti. Güney Afrikalı boksörün o anlarda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

HAKEM MAÇI BİTİRDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Rakibine attığı art arda yumruklardan sonra dışarı atan Buthelezi, birdenbire kendi köşesine doğru yöneldi ve hayali rakibine yumruklar atmaya başladı. Hakem durumu fark edip maçı bitirdi ve maçın galibi Siphesihle Mntungw ilan edildi.

"BİR MUCİZEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Maçın sona ermesiyle Simiso Buthelezi acil bir şekilde en yakın hastaneye kaldırıldı.

Hastanede görev yapan bir doktor, Sowetan Live'a verdiği demeçte, "Durumu iyi değil, kritik. Beyninde kanama olduğunu öğrendik. Bir mucizeye ihtiyacımız var" dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Buthelezi'nin beynine hasar veren darbeyi maçtan daha önce alma ihtimali olduğu üzerinde durulduğu belirtildi.



