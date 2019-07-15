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SON DAKİKA! Tyler Boyd, Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd'u transfer etti. Tyler Boyd, Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten saat 19.03'te yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes Kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır" denildi.

BOYD

Geride kalan sezonun ikinci devresinde MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 6 gol kaydetti. (AA)


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Beşiktaş Tyler Boyd

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sonunda be oh be
İyi transfer Tyler, Yeni Zelandalı hayırlı olsun Beşiktaş’a.
Hayırlı olsun devamı gelir umarım çok eksiğimiz var
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