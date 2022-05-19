Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Eintracht Frankfurt!

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi finali, müthiş bir heyecana sahne oldu. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ile İskoçya'nın Rangers takımının karşı karşıya geldiği maçta heyecan fırtınası yaşandı. Kazananı penaltılar belirledi...

İspanya'nın Sevilla şehrindeki Roman Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.

Rangers'ın golünü 57. dakikada Aribo kaydetti. Frankfurt'un sayısı ise 69. dakikada Borre'den geldi.

Uzatmalarda her iki takım da gol bulamayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılar sonucunda kazanan taraf 5-4'lük skorla Frankfurt oldu ve Alman ekibi UEFA Avrupa Ligi kupasını 42 yıl sonra müzesine götürdü.

