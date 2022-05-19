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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Eintracht Frankfurt!

19.05.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers karşı karşıya geldi. İspanya'nın Sevilla şehrinde oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda hr iki takım da gol bulamayınca kazananı penaltılar belirledi. Seri penaltı atışları sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Eintracht Frankfurt oldu.

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Eintracht Frankfurt!

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi finali, müthiş bir heyecana sahne oldu. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ile İskoçya'nın Rangers takımının karşı karşıya geldiği maçta heyecan fırtınası yaşandı. Kazananı penaltılar belirledi...

İspanya'nın Sevilla şehrindeki Roman Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.

Rangers'ın golünü 57. dakikada Aribo kaydetti. Frankfurt'un sayısı ise 69. dakikada Borre'den geldi.

Uzatmalarda her iki takım da gol bulamayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

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Penaltılar sonucunda kazanan taraf 5-4'lük skorla Frankfurt oldu ve Alman ekibi UEFA Avrupa Ligi kupasını 42 yıl sonra müzesine götürdü.

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