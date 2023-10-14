SON DAKİKA: UEFA'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 yıl ertelemeli 'men' cezası!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turunda Twente'yi eleyerek gruplara kalmıştı. Mücadele geç başlarken UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre bu durumdan, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.
Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.
Yine bu karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin Euro para cezası kesildi. Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.
İsmail Kartal 2021-22 sezonunda da UEFA tarafından aynı gerekçeyle cezalandırılmıştı. Konferans Ligi'nde İstanbul'daki Slavia Prag-Fenerbahçe maçında müsabakanın geç başlamasından dolayı İsmail Kartal, UEFA'dan uyarı cezası almıştı.