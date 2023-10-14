SON DAKİKA: UEFA'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 yıl ertelemeli 'men' cezası!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turunda Twente'yi eleyerek gruplara kalmıştı. Mücadele geç başlarken UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre bu durumdan, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

ERTELEMELİ MEN CEZASI

Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.

3 BİN EURO PARA CEZASI

Yine bu karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin Euro para cezası kesildi. Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.

UYARI CEZASI ALMIŞTI...

İsmail Kartal 2021-22 sezonunda da UEFA tarafından aynı gerekçeyle cezalandırılmıştı. Konferans Ligi'nde İstanbul'daki Slavia Prag-Fenerbahçe maçında müsabakanın geç başlamasından dolayı İsmail Kartal, UEFA'dan uyarı cezası almıştı.

