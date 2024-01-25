SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak

Son dakika... Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni sezonda nereden yayınlanacağı merak edilirken, TRT'den sürpriz bir hamle geldi. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
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