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  4. SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak

SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.01.2024 17:11 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni sezonda nereden yayınlanacağı merak edilirken, TRT'den sürpriz bir hamle geldi. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.

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