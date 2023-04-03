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Son dakika: Ülkesinde duyurdular! 'Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor' başlığıyla açıkladılar! Adaylar ise...

03.04.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı müsabakadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, rakiplerinin 10 kişi kalmasına rağmen alınan yenilgi sonrasında sosyal medya üzerinden teknik direktör Jorge Jesus'u eleştiri yağmuruna tutmuştu. Deneyimli çalıştırıcının ülkesi Portekiz'de çıkan haberlere göre Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika: Ülkesinde duyurdular! 'Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor' başlığıyla açıkladılar! Adaylar ise...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne oldu. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı - lacivertliler, rakibinin ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELMİŞTİ

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Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus ve ekibine yoğun şekilde tepki göstermişti.

PORTEKİZ'DE DUYURDULAR

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Yaşananların üzerine deneyimli çalıştırıcının ülkesi Portekiz'de flaş bir haber gündeme geldi.

"KISA SÜREDE YOLLAR AYRILACAK"

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A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yollar kısa süre içerisinde ayrılacak.

"KAYSERİSPOR ÖNCESİNDE..."

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Ülkenin bir diğer basın yayın organı, UOL Esporte'nin haberinde ise Jorge Jesus'un sözleşmesinin feshi için Fenerbahçe Yönetimi'nin görüşme yaptığı ve Kayserispor maçı öncesi ayrılığın gerçekleşebileceği kaydedildi.

ADAYLAR İSE...

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Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında ise Sergen Yalçın ve İsmail Kartal gösterildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Fenerbahçe'de 39 resmi maça çıkan Jorge Jesus, 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 2.18'lik puan ortalaması yakaladı.

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