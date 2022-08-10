SON DAKİKA: Ümraniyespor maçı sonrası olay! Fenerbahçe'yi her yerden sildi... 'Jesus'a saygısızlık'

Spor Toto Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu golle ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalırken, 1 puanlı başlangıç Sarı-Lacivertli taraftarları üzmüştü. Kadrosunu yaptığı 10 transferle güçlendiren Sarı-Lacivertli ekipte transfer harekatı devam ederken, 1,5 sezon önce QPR'den bonservisiyle birlikte kadroya katılan Bright Osayi-Samuel'den Ümraniyespor maçının ardından flaş bir hamle geldi.

HER YERDEN SİLDİ!

Büyük umutlarla kadroya katılan 24 yaşındaki yıldız futbolcu, Ümraniyespor karşısında yedek soyunurken karşılaşmada forma şansı bulamamasının ardından karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla sosyal medya hesabında profil fotoğrafını değiştirdi ve biosunda yer alan Fenerbahçe ifadesini kaldırdı.

'JESUS'A SAYGISIZLIK'

Osayi Samuel'in oyuna alınmaması nedeniyle bu hamleyi yapmasının ardından bazı taraftarlar sosyal medyada oyuncuya ciddi şekilde tepki gösterirken, "Yaptığı bu hamle Jesus'un kararına saygısızlık" yorumunda bulunduğu görüldü.

AYRILIK YAKIN...

Nijeryalı savunmacının bu hamlesinin ardından transfer dedikoduları da alevlenirken, birçok iddiada ortaya atılmaya başlandı. Ajansspor'un haberine göre; İngiliz futbolcuya İngiltere'den teklifler olduğu ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Osayi-Samuel Fenerbahçe'nin dün Ümraniyespor ile oynadığı lig maçında yer almadı. Yıldız futbolcunun olası transferi nedeniyle karşılaşmada oynatılmadığı öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Nijeryalı sağ bek geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile 43 maçta oynarken 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



