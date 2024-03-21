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  4. Son dakika: Ünlü oyuncu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Son dakika: Ünlü oyuncu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2024 23:30
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Son dakika: Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan acı haber geldi. Bahar Öztan 61 yaşında hayatını kaybetti.

Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, kolon kanseriyle nedeniyle 61 yaşında vefat etti.

Öztan, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti. 1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner oldu. Ondan sonra da kariyerinde hızla yükseldi.

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2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti. Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.

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