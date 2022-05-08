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Son dakika: Valerien Ismael, Beşiktaş'taki ayrılığı resmen açıkladı!

08.05.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Büyük bir tempoya ve heyecana sahne olan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Siyah - beyazlılar, müsabakanın 9. dakikasında Michy Batshuayi'nin ayağından kullanılan penaltıdan yararlanamadı. Teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Son dakika: Valerien Ismael, Beşiktaş'taki ayrılığı resmen açıkladı!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadelede Beşiktaş'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 9. dakikada kullandığı penaltıyı direğe nişanlamıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe maçı sonrasında Batshuayi'nin kaçırdığı penaltı ve oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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"YENİ SEZONDA SANTRFORA İHTİYACIMIZ VAR"

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Beşiktaş'ın gelecek sezonki planlaması hakkında konuşan Ismael, "Tutkuyla, arzuyla mücadele ettik, özellikle maçın son bölümlerinde harika baskılı oynadık. Maçın ikinci yarısının son 20 dakikasındaki gibi basan, mücadele eden bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Önümüzdeki sene işi bitirecek, gol atacak bir santrafora ihtiyacımız olacak. Bugün de gol olması gereken fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezon bahsettiğimiz bu kaliteye de sahip olmaya çalışacağız." dedi.

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