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Son dakika: Ve beklenen an geldi! Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk maçını duyurdular

30.10.2023 18:05 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Real Madrid, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Arda Güler'i 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Genç yıldız, sezon başından beri yaşadığı sakatlıklarla forma giyme şansı bulamamıştı. Dev kulüpteki performansı merakla beklenen Güler'in sahalara dönüş maçını İspanyol basını duyurdu. Bu haber sonrası sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Ve beklenen an geldi! Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk maçını duyurdular

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve bu imzayla dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma giyme şansı bulamamıştı. Sezon başından itibaren ilk maçı merakla beklenen genç yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçı İspanyol basını duyurdu.

VALLECANO MAÇINDA SAHADA

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Marca'nın haberine göre Güler, La Liga'nın 12. haftasında (5 Kasım) oynanacak olan Rayo Vallecano maçında görev verilmesi halinde sahaya adımını atacak.

İlk olarak menisküs ameliyatı geçiren genç yıldız, daha sonrasında sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık problemiyle formasından uzak kalmıştı.

"MUTLU DEĞİL ÇÜNKÜ DAHA FARKLI BAŞLAMAK İSTİYORDU"

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Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için "İyi uyum sağlaması gerekiyor ve ona yardımcı oluyorlar. Mutlu değil çünkü farklı başlamak istiyordu ama burada iyi şeyler yapacak zamanı var. Tüm yeteneklerini göstermeye hazır." şeklinde konuşmuştu.

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