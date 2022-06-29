Son dakika: Ve belli oldu! İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç teklifi

Okan Buruk ve Cenk Ergün liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da özellikle hücum bölgesinde yapılacak takviyeler merak ediliyor.

Genç teknik adamın yeni sezonda kadroda düşünmediği Diagne ve Gomis'le yolları ayırması beklenirken, Sarı-Kırmızılılar'ın forvet listesinin ilk sırasında daha önce Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi yer alıyor.

OKAN BURUK ISRARCI!

Fanatik'in haberine göre; Okan Buruk, Rizespor 'da beraber çalıştığı ve oyun planına çok uygun olduğunu düşündüğü Kosovalı yıldızı yeni sezonda mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Galatasaray yönetimi bir yandan forvet rotasyonunda boşluk oluşturmaya çalışırken, bir yandan da Muriqi için teklif hazırlığı yapıyor.

İŞTE YAPILACAK TEKLİF!

Sarı- Kırmızılılar önümüzdeki hafta içinde Lazio ile resmi olarak temaslara başlayacak. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ile yüz yüze görüşeceği ve 5 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi. Bonus maddeleri ile beraber rakamın 8 milyon Euro'la ulaşacağı da belirtiliyor.

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLÜ!

Lazio kulübü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat'ın bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi. Ancak hem Mallorca'nın 12 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmaması hem de Kosovalı futbolcuya şu ana kadar ciddi bir talip çıkmaması Lazio'yu köşeye sıkıştırıyor.



