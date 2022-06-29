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Son dakika: Ve belli oldu! İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç teklifi

29.06.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da listenin başında bulunan isimlerden biri de daha önce Süper Lig'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe forması giymesinin ardından 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç... Kosovalı golcü için ısrarcı olan Okan Buruk'un talebi sonrası Sarı-Kırmızılılar teklifin detaylarını belirledi.

Son dakika: Ve belli oldu! İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç teklifi
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Okan Buruk ve Cenk Ergün liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da özellikle hücum bölgesinde yapılacak takviyeler merak ediliyor.

Genç teknik adamın yeni sezonda kadroda düşünmediği Diagne ve Gomis'le yolları ayırması beklenirken, Sarı-Kırmızılılar'ın forvet listesinin ilk sırasında daha önce Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi yer alıyor.

OKAN BURUK ISRARCI!

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Fanatik'in haberine göre; Okan Buruk, Rizespor 'da beraber çalıştığı ve oyun planına çok uygun olduğunu düşündüğü Kosovalı yıldızı yeni sezonda mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Galatasaray yönetimi bir yandan forvet rotasyonunda boşluk oluşturmaya çalışırken, bir yandan da Muriqi için teklif hazırlığı yapıyor.

İŞTE YAPILACAK TEKLİF!

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Sarı- Kırmızılılar önümüzdeki hafta içinde Lazio ile resmi olarak temaslara başlayacak. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ile yüz yüze görüşeceği ve 5 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi. Bonus maddeleri ile beraber rakamın 8 milyon Euro'la ulaşacağı da belirtiliyor.

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLÜ!

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Lazio kulübü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat'ın bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi. Ancak hem Mallorca'nın 12 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmaması hem de Kosovalı futbolcuya şu ana kadar ciddi bir talip çıkmaması Lazio'yu köşeye sıkıştırıyor.


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