Son dakika: Ve Carlo Ancelotti, Arda Güler müjdesini açıkladı! Sahalara dönüş tarihi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından yaz transfer döneminde dünya devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle giden Arda Güler, hazırlık kampında sakatlık yaşamıştı. Dizinde menisküs yırtığı bulunan genç yıldız, Madrid'de ameliyat edilmiş ve bireysel çalışmalara başlamıştı.

ANCELOTTI AÇIKLADI

Bir süredir sahalardan uzak kalan Arda Güler'in dönüş tarihini teknik direktör Carlo Ancelotti açıkladı.

"PAZARTESİ GÜNÜ TAKIMLA ÇALIŞACAK"

İtalyan çalıştırıcı, düzenlenen basın toplantısında "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak." diyerek 18 yaşındaki futbolcu için müjdeyi verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE

Öte yandan Arda Güler, İspanyol ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği 24 kişilik kadrosunda yer alan isimler arasındaydı.

