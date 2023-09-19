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  4. Son dakika: Ve Carlo Ancelotti, Arda Güler müjdesini açıkladı! Sahalara dönüş tarihi...

Son dakika: Ve Carlo Ancelotti, Arda Güler müjdesini açıkladı! Sahalara dönüş tarihi...

19.09.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Real Madrid’in yaz transfer döneminde 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Arda Güler, hazırlık kampında dizinden sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Ameliyat olan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren genç yıldızın dönüş tarihini teknik direktör Calo Ancelotti açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından yaz transfer döneminde dünya devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle giden Arda Güler, hazırlık kampında sakatlık yaşamıştı. Dizinde menisküs yırtığı bulunan genç yıldız, Madrid'de ameliyat edilmiş ve bireysel çalışmalara başlamıştı.

ANCELOTTI AÇIKLADI

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Bir süredir sahalardan uzak kalan Arda Güler'in dönüş tarihini teknik direktör Carlo Ancelotti açıkladı.

"PAZARTESİ GÜNÜ TAKIMLA ÇALIŞACAK"

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İtalyan çalıştırıcı, düzenlenen basın toplantısında "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak." diyerek 18 yaşındaki futbolcu için müjdeyi verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE

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Öte yandan Arda Güler, İspanyol ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği 24 kişilik kadrosunda yer alan isimler arasındaydı.

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