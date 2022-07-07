Son dakika: Ve Cavani'nin menajeri İstanbul'da! İşte masadaki teklif...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gündem transfer... Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor'da mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertli ekip birçok isimle temaslarını sürdürürken tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus gerçekleştirilen hazırlık mücadeleleri sonrası raporunu yönetime sundu.

CAVANI'DEN HABER VAR!

Özellikle gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir oyunucuyu gündemine almıştı. Buna göre; Bir dönem Napoli, Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani'yi listenin başına yazan Fenerbahçe'ye bu isimden yeni bir haber geldi.

MENAJERİ İSTANBUL'DA!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Bonservisi elinde olan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin hem abisi hem de menajeri olan Walter Guglielmone, İstanbul'a geldi ve Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturdu.

35 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerinin Fenerbahçe için vereceği olumlu haberi beklediği kaydedilirken. Bonservisi elinde olan Uruguaylı yıldızı ikna etmek için yıllık maaşın yanında imza parası formülü geliştirileceği kaydedildi.

"2. FALCAO VAKASI..."

Çıkan bu haberler sonrası taraftar ikiye bölünürken, kimi Fenerbahçeliler bu transferin kendilerini şampiyon yapacağını yazarken, kimileri Cavani'nin ikinci Falcao vakası olacağı görüşünü bildirdi.

EDINSON CAVANI KİMDİR?

Uruguay'ın Danubio U19 takımında yetişen Edinson Cavani, 2006 yılında A Takım'a yükseldi. 1 yıllık performansıyla kısa sürede dikkat çekmeyi başaran Cavani, 5 milyon euroya İtalyan ekibi Palermo'ya transfer oldu. 2011 yılında ise 12 milyon euro ödenerek Napoli'nin yolunu tuttu.

Napoli'de gösterdiği performansla yıldızı parlayan Cavani, 64.50 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız devi PSG'nin kadrosuna katıldı. 7 yıl boyunca PSG forması giyen golcü oyuncu, 2020 yılında bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer oldu. 2 yıl United forması giyen oyuncu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest kaldı.



