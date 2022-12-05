SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Ve Galatasaray'da beklenen oldu! İşte Yunus Akgün'ün imza tarihi

Son dakika: Ve Galatasaray'da beklenen oldu! İşte Yunus Akgün'ün imza tarihi

05.12.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alarak giren Galatasaray'da Yunus Akgün'ün geleceği belli oldu. Sarı - kırmızılı yönetimin maaşında iyileştirme yaptığı milli oyuncu ile 6 Aralık Salı günü resmi imzaları atacağı öğrenildi.

Son dakika: Ve Galatasaray'da beklenen oldu! İşte Yunus Akgün'ün imza tarihi

Son dakika haberleri: Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam eden Galatasaray, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yaparak milli oyuncu ile anlaşma sağladı.

İŞTE İMZA TARİHİ

973f2930f75b4e1b9c2321a237ac649e

Yıldız futbolcu ile resmi sözleşmenin 6 Aralık Salı günü imzalanacağı ifade edildi.

SIRADA KEREM VAR

9a9abfd4ddebc41d69c1acb705859222

Öte yandan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile de sözleşme uzatılması konusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

YUNUS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

yunusakgun17_293735593_894761054835713_6236290034754507185_n

Bu sezon 10'u Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 11 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarlar heyecanlandı...Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarlar heyecanlandı...
Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti!Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti!
Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...
Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri Süper Lig dakika haberleri kaç para spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

Zincir marketlerle ilgili çok konuşulacak 'yasak' talebi

Zincir marketlerle ilgili çok konuşulacak 'yasak' talebi

Petrol piyasası böylesini görmedi… ‘Önce 100 dolar üzerini görecek sonra da…’

Petrol piyasası böylesini görmedi… ‘Önce 100 dolar üzerini görecek sonra da…’

Formayı giydirdiler! İşte Ronaldo'nun yeni takımı...

Formayı giydirdiler! İşte Ronaldo'nun yeni takımı...

Jesus'a resti çekmişti! Rüzgar tersine döndü...

Jesus'a resti çekmişti! Rüzgar tersine döndü...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun başı dertte

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun başı dertte

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.