Son dakika: Ve Galatasaray'da beklenen oldu! İşte Yunus Akgün'ün imza tarihi

Son dakika haberleri: Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam eden Galatasaray, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yaparak milli oyuncu ile anlaşma sağladı.

İŞTE İMZA TARİHİ

Yıldız futbolcu ile resmi sözleşmenin 6 Aralık Salı günü imzalanacağı ifade edildi.

SIRADA KEREM VAR

Öte yandan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile de sözleşme uzatılması konusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

YUNUS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 10'u Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 11 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

