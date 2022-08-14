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SON DAKİKA: Ve resmen duyurdular! "Cristiano Ronaldo Jorge Jesus'un yanına gidebilir"

14.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Şu ana kadar 11 yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, tecrübeli hocası Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertli ekip, özellikle forvet bölgesine öncelik verirken, Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, daha önce Galatasaray'ın ilgilendiği yazılan süper yıldız Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe'ye gidebilir. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Ve resmen duyurdular! "Cristiano Ronaldo Jorge Jesus'un yanına gidebilir"
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat isimleriyle güçlendirirken, transferde henüz nokta konulmuş değil. Sarı-Lacivertli ekipte Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde transfere dair yaptığı açıklamada "Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

RONALDO İDDİASI!

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Sarı-Lacivertliler için bomba bir iddia ortaya atıldı. Akşam'ın Portekiz basınına dayandırdığı habere göre; Geçtiğimiz sezon Manchester United'a dönen ancak Kırmızı-Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi bileti alamamasının ardından takımdan ayrılmak istediğini belirten Cristiano Ronaldo için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

"JESUS'UN YANINA GİDEBİLİR"

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın nabız yokladığı 37 yaşındaki Portekizli süper star için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi. Haberde; "Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'un yanına gidebilir." denildi.

HEYECAN YARATTI

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Bayern Münih, Chelsea ve Atletcio Madrid'e önerilen ancak bu üç kulübün de yaşından dolayı istemediği Cristiano Ronaldo için Manchester United Menajeri Erik ten Hag, 'takımda kalacak' açıklamasını yapmıştı.

Hollandalı çalıştırıcının bırakmak istemediği CR7'nin son durumu ise henüz netlik kazanmadı. Cristiano Ronaldo isminin Fenerbahçe'yle anılması ise taraftarlarda büyük heyecan yarattı.


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