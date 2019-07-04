SON DAKİKA! Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı

Transfer gündemini en çok meşgul eden Çaykur Rizespor kulübünün golcüsü Vedat Muriç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kulübünde kalma kararı aldığını belirtti.
Vedat Muriç yaptığı açıklamada, 'Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili aynı tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım' dedi.
4 Temmuz 2019
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