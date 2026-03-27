SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

SON DAKİKA | Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi olay yaratan sözler! "Küçük bir adım kaldı..."

A Milli Takımımızın Dünya Kupası play-off finalindeki rakibi Kosova'da, tanıdık bir isim olan Vedat Muriqi'nin maç önü açıklamaları ortalığı karıştırdı! Slovakya galibiyeti sonrası Türkiye karşılaşması için "Tarih yazmak için önümüzde küçük bir adım kaldı" ifadelerini kullanan golcü oyuncu, sosyal medyada büyük tepki çekti. Ay-Yıldızlılarımızın zayıf noktalarını bildiklerini iddia eden Muriqi'nin bu sözleri, dev final öncesi tansiyonu tavan yaptırdı.

Emre Şen
Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımımız ile eşleşen Kosova'da, bir dönem Süper Lig'de de fırtınalar estiren yıldız golcü Vedat Muriqi, eşleşmenin hemen ardından çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Yarı finalde Slovakya'yı eledikleri karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen ve oldukça iddialı konuşan Mallorca'nın tecrübeli santrforu, Türkiye'yi hedef alan sözleriyle sosyal medyada büyük bir infial yarattı.

"TARİH YAZMAK İÇİN KÜÇÜK BİR ADIM KALDI"

Slovakya galibiyetinin coşkusunu yaşadıklarını belirten Muriqi, asıl bombayı finaldeki rakibi Türkiye hakkında konuşurken patlattı. Ay-Yıldızlı ekibimizi adeta küçümseyen bir ifade kullanan 29 yaşındaki golcü, şu sözleri sarf etti:

"Çok önemli bir galibiyetti, evet kutluyoruz, eğleniyoruz çünkü hak ettik ama henüz hiçbir şey başarmış değiliz. Dünya Kupası'na ulaşmak için, tarih yazmak için önümüzde sadece küçük bir adım daha kaldı."

Muriqi'nin Türkiye maçını 'küçük bir adım' olarak nitelendirmesi, Türk futbolseverler tarafından büyük bir saygısızlık olarak algılandı ve yıldız oyuncuya sosyal medyadan tepki yağdı.

"TÜRKİYE'NİN ZAYIF NOKTALARINI BİLİYORUZ"

Açıklamalarına iddialı bir şekilde devam eden Kosovalı santrfor, A Milli Takımımızın oyun planını çözdüklerini iddia ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"Çok büyük bir taraftar desteğimiz olacak. Türkiye'nin kalitesini biliyoruz, inanıyorum ki Slovakya'dan daha iyi bir takım ama biz de onların zayıf noktalarını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve taraftarın desteğiyle inanıyorum ki işimiz bizim için biraz daha kolay olacak."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Hasan Şaş'tan yönetime tarihi Bernardo Silva çağrısı! "Gözünüz kapalı alın..."SON DAKİKA | Hasan Şaş'tan yönetime tarihi Bernardo Silva çağrısı! "Gözünüz kapalı alın..."
Halı sahada acı olay! Göğsüne top geldi, hayatını kaybettiHalı sahada acı olay! Göğsüne top geldi, hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Kosova Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.