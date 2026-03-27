SON DAKİKA | Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi olay yaratan sözler! "Küçük bir adım kaldı..."

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımımız ile eşleşen Kosova'da, bir dönem Süper Lig'de de fırtınalar estiren yıldız golcü Vedat Muriqi, eşleşmenin hemen ardından çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Yarı finalde Slovakya'yı eledikleri karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen ve oldukça iddialı konuşan Mallorca'nın tecrübeli santrforu, Türkiye'yi hedef alan sözleriyle sosyal medyada büyük bir infial yarattı.

"TARİH YAZMAK İÇİN KÜÇÜK BİR ADIM KALDI"

Slovakya galibiyetinin coşkusunu yaşadıklarını belirten Muriqi, asıl bombayı finaldeki rakibi Türkiye hakkında konuşurken patlattı. Ay-Yıldızlı ekibimizi adeta küçümseyen bir ifade kullanan 29 yaşındaki golcü, şu sözleri sarf etti:

"Çok önemli bir galibiyetti, evet kutluyoruz, eğleniyoruz çünkü hak ettik ama henüz hiçbir şey başarmış değiliz. Dünya Kupası'na ulaşmak için, tarih yazmak için önümüzde sadece küçük bir adım daha kaldı."

Muriqi'nin Türkiye maçını 'küçük bir adım' olarak nitelendirmesi, Türk futbolseverler tarafından büyük bir saygısızlık olarak algılandı ve yıldız oyuncuya sosyal medyadan tepki yağdı.

"TÜRKİYE'NİN ZAYIF NOKTALARINI BİLİYORUZ"

Açıklamalarına iddialı bir şekilde devam eden Kosovalı santrfor, A Milli Takımımızın oyun planını çözdüklerini iddia ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"Çok büyük bir taraftar desteğimiz olacak. Türkiye'nin kalitesini biliyoruz, inanıyorum ki Slovakya'dan daha iyi bir takım ama biz de onların zayıf noktalarını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve taraftarın desteğiyle inanıyorum ki işimiz bizim için biraz daha kolay olacak."