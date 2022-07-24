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  4. Son dakika: VİDEO: Real Madrid-Barcelona maçında saha savaş alanına döndü! İnsanlık dışı faulün ardından maç karıştı...

Son dakika: VİDEO: Real Madrid-Barcelona maçında saha savaş alanına döndü! İnsanlık dışı faulün ardından maç karıştı...

24.07.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! İspanya Ligi'nin başlamasına az bit zaman kala takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Dünyanın en iyi 2 takımı olarak gösterilen Real Madrid ve Barcelona hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Türkiye saati ile 06.00'da başlayan mücadele yine her zamanki gibi nefes kesti. Maçın ilk yarısının sonlarına doğru yaşanan olay ise karşılaşmanın önüne geçti. Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior'a yapılan sert faul sonrası saha bir anda karıştı. İşte o anlar...

Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri! Real Madrid - Barcelona maçı yine gergin geçti. Dostluk maçı olmasına rağmen yine her zaman ki gibi üst seviyede mücadeleye sahne olan karşılaşmayı tüm dünya takip etti. Türkiye saati ile 06.00'da başlayan hazırlık karşılaşmasına sahada yaşanan kavga damga vurdu. Maç, Barcelona'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

SON DAKİKA: REAL MADRİD-BARCELONA MAÇI KARIŞTI!

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Barcelona maçı 1-0 önde götürdüğü sıralarda dakikalar 42'yi gösterirken Vinícius Júnior'a adeta insanlık dışı bir faul yapıldı. Dostluk maçı olmasına rağmen bu kadar sert bir faulle durdurulan oyuncu ayağa kalktıktan sonra isyan etti. Bu olayın ardından saha bir anda karıştı. Maçın hakeminin bile araya giremediği olay zor da olsa yatıştı.

HER POZİSYONDA OLAY VAR

Barcelona'da Depay'ın yaşadığı bir pozisyonda, futbol dışında yapılan müdahaleler sosyal medyaya damga vurdu. Depay'ın sert bir şekilde omuz atması, Vazquez'in Depay'ın sırtından tutup aşağı çekmesi izleyenleri şaşırttı.


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Madrid teb sadece bir tane beyaz oyuncu var

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