Son dakika: VİDEO: Real Madrid-Barcelona maçında saha savaş alanına döndü! İnsanlık dışı faulün ardından maç karıştı...

Son dakika haberleri! Real Madrid - Barcelona maçı yine gergin geçti. Dostluk maçı olmasına rağmen yine her zaman ki gibi üst seviyede mücadeleye sahne olan karşılaşmayı tüm dünya takip etti. Türkiye saati ile 06.00'da başlayan hazırlık karşılaşmasına sahada yaşanan kavga damga vurdu. Maç, Barcelona'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

SON DAKİKA: REAL MADRİD-BARCELONA MAÇI KARIŞTI!

Barcelona maçı 1-0 önde götürdüğü sıralarda dakikalar 42'yi gösterirken Vinícius Júnior'a adeta insanlık dışı bir faul yapıldı. Dostluk maçı olmasına rağmen bu kadar sert bir faulle durdurulan oyuncu ayağa kalktıktan sonra isyan etti. Bu olayın ardından saha bir anda karıştı. Maçın hakeminin bile araya giremediği olay zor da olsa yatıştı.

HER POZİSYONDA OLAY VAR

Barcelona'da Depay'ın yaşadığı bir pozisyonda, futbol dışında yapılan müdahaleler sosyal medyaya damga vurdu. Depay'ın sert bir şekilde omuz atması, Vazquez'in Depay'ın sırtından tutup aşağı çekmesi izleyenleri şaşırttı.



