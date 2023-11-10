SON DAKİKA: Vincenzo Montella kararını verdi! A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçlarının aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımımız'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, Almanya ve Galler ile oynayacağımız hazırlık maçları öncesi aday kadro için kararını verdi.

İLK MAÇ 18 KASIM

Milli takımımız, 18 Kasım'da Almanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. EURO2024 Elemeleri D Grubu son maçını ise 21 Kasım'da Galler ile oynayacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan milli takım, elemelerdeki son maçında ise 21 Kasım'da Galler'le karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'ni bu maçın ardından tamamlayacak.

2 İSİM GERİ DÖNDÜ!

İtalyan çalıştırıcı Yusuf Yazıcı ve Berat Özdemir'i tekrar milli takım kadrosuna davet etti.

İŞTE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU









