Son dakika: Viviano'dan çok riskli iki hareket! Az kalsın gol oluyordu...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük, Galatasaray deplasmanına çıktı. Çok hızlı başlayan mücadelede sarı - kırmızılı ekip, ilk 15 dakikada Gomis ve Babel'in golleriyle 2-0 öne geçti. Karşılaşmaya Karagümrük kalecisi Viviano'nun iki pozisyonu damga vurdu.

Galatasaray deplasmanında ilk yarıda zor anlar yaşayan Karagümrük kalecisi Viviano, kendisine atılan geri pasları kontrol etmekte güçlük yaşadı.

İLK PASA MÜDAHALE EDEBİLDİ

Maçın ilk yarısında savunmasından gelen pası kontrol etmekte zorlanan Viviano, top kalesine girmeden son anda müdahale edebildi.

AZ KALSIN GOL OLUYORDU

Sonrasında 41. dakikada Biraschi'nin geri pasını iyi karşılayamayan tecrübeli kaleci, kalesine doğru gelen topun peşinden koştu ancak yetişemedi. Top, kaleye paralel şekilde dışarı çıkınca Viviano da rahat bir nefes aldı.

Viviano'nun bu riskli hareketleri, sosyal medyada geniş yer buldu.

