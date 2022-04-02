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Son dakika: Viviano'dan çok riskli iki hareket! Az kalsın gol oluyordu...

02.04.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı - kırmızılılar, mücadeleye hızlı başladı ve ilk 15 dakikada 2-0 öne geçti. Bu yaşananların ardından Karagümrük kalecisi Viviano'nun kalesinde yaşadığı iki pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Viviano'dan çok riskli iki hareket! Az kalsın gol oluyordu...
Emiliano Viviano

Emiliano Viviano

İTA İtalya
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük, Galatasaray deplasmanına çıktı. Çok hızlı başlayan mücadelede sarı - kırmızılı ekip, ilk 15 dakikada Gomis ve Babel'in golleriyle 2-0 öne geçti. Karşılaşmaya Karagümrük kalecisi Viviano'nun iki pozisyonu damga vurdu.

Galatasaray deplasmanında ilk yarıda zor anlar yaşayan Karagümrük kalecisi Viviano, kendisine atılan geri pasları kontrol etmekte güçlük yaşadı.

İLK PASA MÜDAHALE EDEBİLDİ

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Maçın ilk yarısında savunmasından gelen pası kontrol etmekte zorlanan Viviano, top kalesine girmeden son anda müdahale edebildi.

AZ KALSIN GOL OLUYORDU

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Sonrasında 41. dakikada Biraschi'nin geri pasını iyi karşılayamayan tecrübeli kaleci, kalesine doğru gelen topun peşinden koştu ancak yetişemedi. Top, kaleye paralel şekilde dışarı çıkınca Viviano da rahat bir nefes aldı.

Viviano'nun bu riskli hareketleri, sosyal medyada geniş yer buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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