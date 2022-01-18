Son dakika: Volkan Demirel çılgına döndü! Beşiktaş maçında kariyerinin ilkini yaşadı

Son dakika haberi: Beşiktaş galibiyet serisine devam ediyor. 2 haftada topladığı 6 puanla 3. sıraya yerleşen Siyah-Beyazlılar, Fatih Karagümrük deplasmanından da galibiyetle dönmesini bildi. Karşılaşmanın son dakikalarına Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel damga vurdu. Hakemin kararına sinirlenen genç çalıştırıcı çılgına döndü.

YARDIMCIYLA TARTIŞTI

Bir pozisyonda yardımcı hakemle aynı pozisyonda olmayan Volkan Demirel, öfkesini dile getirdi ve yoğun itirazda bulundu. Volkan'ı sakinleştiremeyen hakem kart göstermek zorunda kaldı. Yardımcılarının araya girmesiyle kulübeye giren Demirel, maç sonuna doğru ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı ve antrenörlük kariyerinde ilk kırmızı kartını görmüş oldu.

NE OLMUŞTU?

Maçın 90+3. dakikasında sağ kanattan Emre Mor içeriye topu çevirmek isterken savunma araya girdi, sonrasında oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Bu pozisyonda hakeme yoğun itirazlarda bulunan Volkan Demirel ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

