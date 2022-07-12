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Son dakika: William Carvalho yarışını Galatasaray kazandı! Sergio Oliveira'nın paylaşımına olay yorum...

12.07.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte birçok oyuncunun transferi için karşı karşıya geldi. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı transferinde karşılaşan iki ekipten kazanan sarı - kırmızılı kulüp olmuştu. İki dev, bu kez William Carvalho transferi için yarışa girmişti. Transferi hangi kulübün bitireceği merakla beklenirken, Portekizli oyuncudan flaş bir hamle geldi.

Son dakika: William Carvalho yarışını Galatasaray kazandı! Sergio Oliveira'nın paylaşımına olay yorum...

Son dakika haberleri: 2022/23 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine birçok oyuncu gelmişti. İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı transferinde karşı karşıya gelen iki ekipten kazananı Galatasaray olmuş ve iki dev bu kez William Carvalho transferi için yarışa girmişti.

ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNMİŞTİ

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Galatasaray'da 6 numara için transfer çalışmaları sürerken bu bağlamda gündeme gelen en güçlü isim William Carvalho olmuştu. Fenerbahçe'nin de transferi için mesai harcadığı Portekizli futbolcu, sarı - kırmızılılarla anlaşma aşamasına gelmişti.

YENİ TRANSFERE YORUM BIRAKTI

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Öte yandan William Carvalho'nun Instagram'daki sürpriz hamlesi, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Tecrübeli futbolcu, Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira'nın paylaşımına yorum bıraktı.

'ANLAŞMA TAMAM'

carvalho

William Carvalho, Galatasaray'ın yeni transferinin paylaşımına sıkılmış pazu emojili yorum bırakırken bu hamle sonrası anlaşmanın tamamlandığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 49 resmi maça çıkan Carvalho, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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