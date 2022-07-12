Son dakika: William Carvalho yarışını Galatasaray kazandı! Sergio Oliveira'nın paylaşımına olay yorum...

Son dakika haberleri: 2022/23 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine birçok oyuncu gelmişti. İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı transferinde karşı karşıya gelen iki ekipten kazananı Galatasaray olmuş ve iki dev bu kez William Carvalho transferi için yarışa girmişti.

ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNMİŞTİ

Galatasaray'da 6 numara için transfer çalışmaları sürerken bu bağlamda gündeme gelen en güçlü isim William Carvalho olmuştu. Fenerbahçe'nin de transferi için mesai harcadığı Portekizli futbolcu, sarı - kırmızılılarla anlaşma aşamasına gelmişti.

YENİ TRANSFERE YORUM BIRAKTI

Öte yandan William Carvalho'nun Instagram'daki sürpriz hamlesi, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Tecrübeli futbolcu, Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira'nın paylaşımına yorum bıraktı.

'ANLAŞMA TAMAM'

William Carvalho, Galatasaray'ın yeni transferinin paylaşımına sıkılmış pazu emojili yorum bırakırken bu hamle sonrası anlaşmanın tamamlandığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 49 resmi maça çıkan Carvalho, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

