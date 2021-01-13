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SON DAKİKA! Yabancı sınırı 16'ya çıktı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.01.2021 17:20 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yabancı sayısının 16'ya çıkarıldığını açıkladı. Maç kadrosunda 14 yabancı olabilecek.

SON DAKİKA! Yabancı sınırı 16'ya çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasında yapılan değerlendirme toplantısı sonrası, Nihat Özdemir ve Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig 'de sezonun ikinci yarısında yabancı sayısının 16'ya çıkarıldığını açıkladı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFIMIZIN BİZDEN TALEBİ"

Özdemir, "Kulüpler Birliği vakfımızın bizden en çok istediği konuların başında bilhassa kulüplerimizin elinde bulunan 14 yabancının üstündeki yabancı futbolcularını satamadıkları için onlara önemli derecede para ödemelerinden dolayı zararlarını anlattılar. Ayrıca bu oyuncuların FIFA'ya gitmesi durumunda kulüplerimizin ciddi tazminat ödeyeceklerini söylediler." dedi.

"14 YABANCI SAYISINI 16'YA ÇIKARDIK"

Özdemir, "İkinci yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkardık. Çünkü gerçekten çok sıkıştırılmış bir lig takvimini yaşıyoruz. Çarşamba - Pazar yapılan maçlar. Türkiye Kupası maçları. Bazı takımların Avrupa'da oynadığı maçlar ve 16 Mayıs'ta bütün ligleri sonlandırmamızdan dolayı bugünden itibaren sıkı bir maç trafiği bilgisi dahilindedir.Bu kararların hepsi 16 Mayıs 2021'e kadar geçerlidir..." açıklamasını yaptı.

"YABANCILARIN 14'Ü KADRODA OLABİLECEK"

Nihat Özdemir, "16 yabancı oyuncunun 14'ü maç kadrosunda olabilecek. Böylece sahada oynayan oyuncularla kulübedeki yabancı oyuncuların sayısı 12'den 14'e çıkacak." dedi.

"LİGİ OYNATARAK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Özdemir, "Kulüplerimizin mümkün mertebe futbolcularımızı sağlıklı bir şekilde futbol oynatarak ligi sonlandırmak istiyoruz. Bu kararların hepsi sıkışık takvim, hepimizin bildiği gibi yaşadığımız pandemi dolayı almış olduğumuz kararlardır. TFF bunun için bütün ligleri oynatarak sonlandırmak için elinden gelen bütün desteği kulüplerimize vermeye hazırdır. Bu kararları aldık. Bu toplantıları da sene içinde sık sık yaparak ligi sonlandırmak ana hedeflerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞ AÇIKLAMASI

Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşla ilgili de "Bugün itibarıyla beIN SPORTS'la hiçbir sorunumuz yok. Sözleşmemize göre yapılacak olan tüm ödemeleri de yapmışlardır" dedi.

Mehmet Sepil ise "Futbol sektörü pandemi sebebiyle henüz yardım alamadı. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, yardım alacağımızı söyledi. Yabancı sayısının 2 artırılması istedik ve toplantıda karar alındı. 16 yabancı ile oynanması yönünde karar alındı" açıklamasında bulundu.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bence yabancı sınırını serbest bırakın.Yerli Futbolcu sayısını sınırlandırın. Tövbe tövbe.....
gs yerlilerle kazanmaya başladı ya şimdi de yerli sınırı getirirler artık :D
Kulüpler birliği kural değiştirecekse kulüp başkanlarının kendi döneminde yaptığı harcamalarda sorumlu tutsun yabancı kuralına gelşnce en fazla 10 olmalı artırmak Türk futbolüne ihanettir Kayseri 10-11 yabancı ile oynuyor son sıradan kurtulamıyor çöp çöp yabqncılar doldurdu ligimizi utanmadan artırmak ne demek
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