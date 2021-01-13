SON DAKİKA! Yabancı sınırı 16'ya çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasında yapılan değerlendirme toplantısı sonrası, Nihat Özdemir ve Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig 'de sezonun ikinci yarısında yabancı sayısının 16'ya çıkarıldığını açıkladı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFIMIZIN BİZDEN TALEBİ"

Özdemir, "Kulüpler Birliği vakfımızın bizden en çok istediği konuların başında bilhassa kulüplerimizin elinde bulunan 14 yabancının üstündeki yabancı futbolcularını satamadıkları için onlara önemli derecede para ödemelerinden dolayı zararlarını anlattılar. Ayrıca bu oyuncuların FIFA'ya gitmesi durumunda kulüplerimizin ciddi tazminat ödeyeceklerini söylediler." dedi.

"14 YABANCI SAYISINI 16'YA ÇIKARDIK"

Özdemir, "İkinci yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkardık. Çünkü gerçekten çok sıkıştırılmış bir lig takvimini yaşıyoruz. Çarşamba - Pazar yapılan maçlar. Türkiye Kupası maçları. Bazı takımların Avrupa'da oynadığı maçlar ve 16 Mayıs'ta bütün ligleri sonlandırmamızdan dolayı bugünden itibaren sıkı bir maç trafiği bilgisi dahilindedir.Bu kararların hepsi 16 Mayıs 2021'e kadar geçerlidir..." açıklamasını yaptı.