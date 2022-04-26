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  4. Son dakika: Yaşar Kemal Uğurlu ilk kez konuştu! "Trabzonspor'un penaltısı..."

Son dakika: Yaşar Kemal Uğurlu ilk kez konuştu! "Trabzonspor'un penaltısı..."

26.04.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Adana Demirspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede görev yapan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, karşılaşmanın 2. dakikasında Edin Visca'nın yere düşmesi sonucu verdiği penaltı için açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Pozisyonu diğer açıdan görsem, ben de vermezdim" dedi.

Son dakika: Yaşar Kemal Uğurlu ilk kez konuştu! "Trabzonspor'un penaltısı..."
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etmişti. Karşılaşmanın 2. dakikasında Trabzonspor'un kazandığı penaltı, sosyal medyada ve spor kamuoyunda tartışılanlar arasında yerini almıştı. Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçında Simon Deli'yle girdiği ikili mücadele sonrasında Edin Visca'nın yere düşmesi sonrasında penaltı düdüğünü çalan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon hakkında TV100'e açıklama yaptı.

"DİĞER AÇIDAN GÖRSEM BEN DE VERMEZDİM"

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"Visca'nın penaltısında benim baktığım açıdan Deli itti olarak gördüm. Diğer açıdan ben de görsem vermezdim zaten. VAR da müdahale etmedi."

"BUNUN HESABINI SORACAĞIM"

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"İlk yarının sonuna 6 dakika ekleyip 4 dakikada bitirmemin sebebi de aklımın oğlumda olması. Oğlum hâlâ hastanede. Ben Trabzon'a geçtiğimiz ay cenaze dolayısıyla gittim. Çok sevdiğim bir abimin babasının cenazesine gittim. 29 Mart tarihiydi. Ben Trabzon'a bu hafta gitmişim gibi gösterip beni zan altında bırakan kişiyi gördüğüm yerde bunun hesabını soracağım."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Adana Demirspor Edin Visca
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