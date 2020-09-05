Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i resmen transfer etti

Yeni Malatyaspor, Sparta Prag'tan Benjamin Tetteh'i transfer ettiğini açıkladı.
Satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Benjamin Tetteh için Sparta Prag'a 500 bin euro civarında kiralama bedeli ödeyecek. Tetteh'in satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon euro olarak belirlendi.
Sparta Prag forması giyen 23 yaşındaki Ganalı forvet, geçen sene transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın listesinde yer almış ancak transfer gerçekleşmemişti.
1.93'lük boyu ile dikkat çeken Ganalı golcü, Çek Ligi'nde 89 maçta 21 gol atıp 8 asist yaptı.
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