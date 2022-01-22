Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında facianın eşiğinden dönüldü!

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı oynanırken büyük bir tehlike atlatıldı.

KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ

Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterirken Yeni Malatyaspor Stadyumu'nun çatısından kar kütlesi ev sahibi takımın yedek kulübesinin üzerine düştü. Buz kütlesi halinde düşen karlar sadece kulübenin üst tarafına geldi. O sırada kulübenin dışında kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmadı ve tehlike ucuz atlatıldı.

