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  4. Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında facianın eşiğinden dönüldü!

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında facianın eşiğinden dönüldü!

22.01.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Karşılaşma -4 derecede oynanırken stadyumun çatısında bulunan buzlu kar kütlesi ev sahibi takımın yedek kulübesinin üzerine düştü. O esnada ısınan bir oyuncu olmadığı için büyük bir tehlike atlatılmış oldu. Olayda sakatlanan veya yaralanan oyuncu bulunmuyor.

Son dakika: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında facianın eşiğinden dönüldü!

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı oynanırken büyük bir tehlike atlatıldı.

KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ

Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterirken Yeni Malatyaspor Stadyumu'nun çatısından kar kütlesi ev sahibi takımın yedek kulübesinin üzerine düştü. Buz kütlesi halinde düşen karlar sadece kulübenin üst tarafına geldi. O sırada kulübenin dışında kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmadı ve tehlike ucuz atlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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