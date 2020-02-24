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SON DAKİKA! Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 24.02.2020 00:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi. Sergen Yalçın'ın ardından göreve gelen ve 4 maçta 4 mağlubiyet alan Özdeş, istifa kararı aldı.

SON DAKİKA! Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş istifa kararı aldı. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Özdeş, Doğu ekibine çare olamadı.

Malatya'nın başında 4 maça çıkan deneyimli hoca, 4 mağlubiyet ile sahadan ayrıdı. Başkan Adil Gevrek ve kurmaylarının istifa kararını kabul etmesi bekleniyor.

İSTİFA SİNYALİNİ VERMİŞTİ!

2-1 mağlup oldukları Antalyaspor maçının ardından konuşan Özdeş, istifa sinyallerini vermişti. Takım başarılı olacaksa ''Tereddüt dahi etmeden hiçbir beklentim olmadan akşam buradan ayrılırım.'' diyen Özdeş, “Yönetimle bir araya geleceğim, oyuncularıma de benzer şeyleri söyledim. Bu takım iyi bir takım, bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia. Buradan ancak birlik ve beraberlik ile çıkılır, sonu ne olur onu bilemiyorum. Kendi adıma söylüyorum takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmeden hiçbir beklentim olmadan akşam buradan ayrılırım. Şimdi yönetim ve takımla oturup bir değerlendirme yapacağız. Bizi seven taraftarımızın bu takımdan vazgeçmesinler. Süper Lig'e çok güç çıkıldığını biliyorum. O kadar sevdalısı var ki bu takımın, lütfen vazgeçmesinler bu takımdan. Oyuncularıma hep söylüyorum, bu formanın kıymetini bilmelisiniz, gerektiğinde kendi çıkarlarınızın önünde tutmanız gerekiyor. Sizin geleceğiniz bu formada dedim. Umuyorum şimdi bu yarayı, çöküntüyü tamir edip, bu dip yapma halinden takımım çıkacaktır. Bunun için de ne gerekliyse yapılacaktır” diye konuşmuştu.


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