SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi kurtarıldı! Takım arkadaşı açıkladı: "Kendisi halen enkaz altında..."

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremlerde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da olduğu öğrenilmişti.

"EŞİ KURTARILDI, KENDİSİ ENKAZ ALTINDA"

Türkaslan'ın takım arkadaşı Cengizhan Akgün, oyuncunun son durumuna dair bir paylaşımda bulundu. Akgün, file bekçisinin eşinin kurtarıldığını ancak Ahmet Eyüp Türkaslan’ın halen göçük altında olduğunu dile getirdi. İşte o ifadeler:

"Arkadaşım, kardeşim Ahmet Eyüp'ün kıymetli eşi enkazdan sağlam şekilde çıkarılmıştır. Kardeşimiz Ahmet Eyüp'ün de kurtarma çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda mutlu haberi duymak için sabırsızlanıyoruz. Yalan haberlere inanmayın."

YILMAZ VURAL AÇIKLAMIŞTI

Konu hakkında Mynet Spor'a konuşan yılmaz Vural "Biz İstanbulda'ydık zaten izin verdim ben çocuklara, üç dört Malatyalı kardeşim döndü otobüsle. Allah'a çok şükür takımın diğer kısmı diğer illerdeydi. Dolayısıyla o çocuklardan bir tanesi Ahmet'ti nasip onlaraymış böyle bir şeyle karşılaştık."

"KADERİYLE BAŞ BAŞA"

Kurtarma ekiplerinin kendisine ulaşacağı sırada bir deprem daha olduğunu söyleyen Vural, "Kurtarma ekipleri geldi tam ulaşılacak seviyeye getirdiklerinde 7.6 bir deprem daha oldu yandaki iki bina daha yıkılınca herkes gitti çocuk kaderiyle baş başa şu anda." ifadelerini kullanmıştı.

