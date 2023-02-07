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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi kurtarıldı! Takım arkadaşı açıkladı: "Kendisi halen enkaz altında..."

06.02.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün sabah Kahramanmaraş merkezli 04.17 ve 13.24'te meydana gelen, 10 ilde yoğun şekilde hissedilen depremlerde bazı sporculardan haber alınamıyordu. Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. 28 yaşındaki kalecinin takım arkadaşı Cengizhan Akgün, Türkaslan'ın eşinin kurtarıldığını ancak file bekçisinin halen göçük altında bulunduğunu açıkladı.

SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi kurtarıldı! Takım arkadaşı açıkladı: "Kendisi halen enkaz altında..."
Ahmet Eyüp Türkaslan

Ahmet Eyüp Türkaslan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremlerde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da olduğu öğrenilmişti.

"EŞİ KURTARILDI, KENDİSİ ENKAZ ALTINDA"

Türkaslan'ın takım arkadaşı Cengizhan Akgün, oyuncunun son durumuna dair bir paylaşımda bulundu. Akgün, file bekçisinin eşinin kurtarıldığını ancak Ahmet Eyüp Türkaslan’ın halen göçük altında olduğunu dile getirdi. İşte o ifadeler:

"Arkadaşım, kardeşim Ahmet Eyüp'ün kıymetli eşi enkazdan sağlam şekilde çıkarılmıştır. Kardeşimiz Ahmet Eyüp'ün de kurtarma çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda mutlu haberi duymak için sabırsızlanıyoruz. Yalan haberlere inanmayın."

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YILMAZ VURAL AÇIKLAMIŞTI

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Konu hakkında Mynet Spor'a konuşan yılmaz Vural "Biz İstanbulda'ydık zaten izin verdim ben çocuklara, üç dört Malatyalı kardeşim döndü otobüsle. Allah'a çok şükür takımın diğer kısmı diğer illerdeydi. Dolayısıyla o çocuklardan bir tanesi Ahmet'ti nasip onlaraymış böyle bir şeyle karşılaştık."

"KADERİYLE BAŞ BAŞA"

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Kurtarma ekiplerinin kendisine ulaşacağı sırada bir deprem daha olduğunu söyleyen Vural, "Kurtarma ekipleri geldi tam ulaşılacak seviyeye getirdiklerinde 7.6 bir deprem daha oldu yandaki iki bina daha yıkılınca herkes gitti çocuk kaderiyle baş başa şu anda." ifadelerini kullanmıştı.

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