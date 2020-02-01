Son dakika: Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik Ömer Dönmez hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın acı kaybı... Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu.
Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı.
'Ayşecik' filmlerinin yıldızı Zeynep Değirmencioğlu ile akraba olan Ömer Dönmez, 'Ömercik' ismiyle pek çok filmde oynadı. Ömercik, 13 Ağustos 1959 tarihinde Sakarya'da ailesinin üçü kız, dört kardeşin üçüncüsü olarak doğmuştur. Tam adı Ömer Dönmez'dir.
Ömer Dönmez, 4 yaşında iken kameralarla tanışmış, mavi gözleri, alnına dökülen sarı saçları ve ince yüz hatlarıyla kendisini izleyen milyonlarca sinema seyircisini kah güldürmeyi, kah ağlatmayı başarmıştı.
Siyah- beyaz Yeşilçam filmlerinde kimi zaman sokaklarda yankesicilik yaptı, kimi zaman Filiz Akın ablasına elinde darbukasıyla eşlik eden bir çingene oldu. Bazen de Ediz Hun'a "size baba diyebilir miyim amca" deyip mavi gözlerinden boncuk gibi yaşlar akıttı Ömer Dönmez. 13 yılda 65 filmde oynadı.
Senaryosunu Erdoğan Tünaş’ın yazdığı, yönetmenliğini Süreyya Duru’nun yaptığı başrollerinde Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Cahide Sonku, Avni Dilligil’in oynadığı “Sevgim Ve Gururum” adlı sinema filminde çocuk oyuncu olarak sinema hayatına başladı.
Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte "pamuk prenses ve 7 cüceler"i çevirir "ayşecik ve ömercik" dizisi, "hayat sevince güzel", "özleyiş", "yuvanın bekçileri" filmlerinde oynadı.
1972 yılında başrollerinde Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'un yer aldığı “Tanrı Misafiri” adlı filminde oynadı.
1968 yılında senaryosunu Safa Önal’ın yazdığı, yönetmenliğini Türker İnanoğlu’nun yaptığı “Arkadaşımın Aşkısın / Kan Kardeşim” filminde Filiz Akın, İzzet Günay ve Ekrem Bora ile oynadı.
Ömer Dönmez, ilkokul beşinci sınıfa giderken ailesi 1970 yılında Adapazarı'ndan İstanbul'a taşınıp Selimiye'ye, çiçekçi semtine yerleşti. Filmlerden kazanılan paralarla 4 taksi alınır, babası çalıştırmaya başlar.
Babası esas mesleği olan şekerciliği bırakmış dolmuş şoförlüğünde karar kılmıştı. Ömercik de "Çorbada tuzumuz bulunsun" düşüncesiyle ehliyet aldı, şoförlük yapmaya başladı.
Ömer Dönmez, 1978 yılında taksilerinden birinin kelebek camını tornavida ile tamir ederken geçirdiği kaza ile sol gözünden yaralandı, görme yetisini kısmen kaybetti. Böylece sinema hayatı da bitti. Bundan sonra kapalıçarşı'da bir dükkanda bir başka eniştesinin yanında konfeksiyon işine başladı. Ama bir gün motosikletten düştü ve ayakları kırıldı, uzun süre yatağa bağlı kaldı. Bu arada taksiler satıldı. 4 yıl Avşa'da büfe işletti.
Zeynep Değirmencioğlu’nun emlak ofisinde çalıştı. Ömer Dönmez, hiç evlenmedi.
Filmleri ve Dizileri:
2003 - Yeşilçam Denizi (Sezer)(Tv Programı)
1998 - İkinci Bahar (Ömer Dönmez) (TV Dizisi)
1995 - Ölümsüz Karanfiller (Sinema Filmi)
1974 - Şenlik Var / Bal Kız (Sinema Filmi)
1974 - İmparator (Sinema Filmi)
1974 - Bir Tanem (Adnan) (Sinema Filmi)
1973 - Özleyiş (Ömer) (Sinema Filmi)
1973 - Hazreti Yusuf (Küçük Hazreti Yusuf) (Sinema Filmi)
1973 - Dert Bende (Tarık (Çocukluğu)) (Sinema Filmi)
1973 - Anneler Günü (Ömer Tunç) (Sinema Filmi)
1972 - Şehvet Kurbanı (Ömercik) (Sinema Filmi)
1972 - Yalan Dünya (Küçük Murat) (Sinema Filmi)
1972 - Tanrı Misafiri (Tayfun) (Sinema Filmi)
1972 - Elveda Meyhaneci (Bora) (Sinema Filmi)
1972 - Dinmeyen Sızı (Ömer Demirsoy) (Sinema Filmi)
1972 - Azat Kuşu (Tayfun) (Sinema Filmi)
1972 - Acı Sevda (Ömer) (Sinema Filmi)
1971 - Sürgünden Geliyorum (Sinema Filmi)
1971 - Solan Bir Yaprak Gibi (Ömer) (Sinema Filmi)
1971 - On Küçük Şeytan (Ömer) (Sinema Filmi)
1971 - Hayat Sevince Güzel (Ömer) (Sinema Filmi)
1971 - Beyaz Kelebekler (Sinema Filmi)
1970 - Yuvasız Kuşlar (Ömer) (Sinema Filmi)
1970 - Son Kızgın Adam (Ömer) (Sinema Filmi)
1970 - Pamuk Prenses Ve 7 Cüceler (Prensin yamağı Boncuk) (Sinema Filmi)
1970 - Kalbimin Efendisi (Ömer) (Sinema Filmi)
1969 - Ömercik Babasının Oğlu (Ömercik) (Sinema Filmi)
1969 - Tatlı Günler (Ömer) (Sinema Filmi)
1969 - Sevgili Babam (Ömer) (Sinema Filmi)
1969 - Kahraman Delikanlı (Sinema Filmi)
1969 - Dağlar Kızı Reyhan (kemal) (Sinema Filmi)
1969 - Ayşecik/Fakir Kızın Romanı (Sinema Filmi)
1969 - Ayşecik'le Ömercik (Ömercik) (Sinema Filmi)
1969 - Ayşecik Yuvanın Bekçileri (Ömer) (Sinema Filmi)
1969 - Ana Kalbi (Sinema Filmi)
1968 - Cilalı İbo İstanbul Kaldırımla... (Ömer) (Sinema Filmi)
1968 - Ayşecik Yuvana Dön Baba (Sinema Filmi)
1968 - Artık Sevmeyeceğim (Cem) (Sinema Filmi)
1968 - Arkadaşımın Aşkısın / Kan Kardeşim (Ahmet`in Küçüklüğü) (Sinema Filmi)
1968 - Acı Yıllar (Sinema Filmi)
1967 - Zehirli Çiçek (Ömer) (Sinema Filmi)
1967 - Zehirli Hayat (Ömer) (Sinema Filmi)
1967 - Yıkılan Yuva (Murat) (Sinema Filmi)
1967 - Silahlı Paşazade (Şahin'in Çocukluğu) (Sinema Filmi)
1967 - Samanyolu (Sinema Filmi)
1967 - Hırsız Prenses (Sinema Filmi)
1967 - Ayrılık Saati (Ahmet) (Sinema Filmi)
1966 - Şoför Deyip Geçmeyin (Ömer) (Sinema Filmi)
1966 - İntikam Ateşi (Sinema Filmi)
1966 - Çalıkuşu (Sinema Filmi)
1966 - Zehirli Hayat (Sinema Filmi)
1966 - Sokak Kızı (Ömer) (Sinema Filmi)
1966 - Seni Bekleyeceğim (Sinema Filmi)
1966 - Damgalı Adam (Sinema Filmi)
1966 - Allahaısmarladık Yavrum (Ömer) (Sinema Filmi)
1965 - Fakir Gencin Romanı (Küçük Turgut) (Sinema Filmi)
1965 - Sevgim Ve Gururum (Suat Bağdatlı / Küçük Oyuncu) (Sinema Filmi)
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