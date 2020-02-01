Son dakika: Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik Ömer Dönmez hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın acı kaybı... Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu.

ÖMERCİK HAYATINI KAYBETTİ

Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı.

ÖMERCİK KİMDİR?

'Ayşecik' filmlerinin yıldızı Zeynep Değirmencioğlu ile akraba olan Ömer Dönmez, 'Ömercik' ismiyle pek çok filmde oynadı. Ömercik, 13 Ağustos 1959 tarihinde Sakarya'da ailesinin üçü kız, dört kardeşin üçüncüsü olarak doğmuştur. Tam adı Ömer Dönmez'dir.

Ömer Dönmez, 4 yaşında iken kameralarla tanışmış, mavi gözleri, alnına dökülen sarı saçları ve ince yüz hatlarıyla kendisini izleyen milyonlarca sinema seyircisini kah güldürmeyi, kah ağlatmayı başarmıştı.

Siyah- beyaz Yeşilçam filmlerinde kimi zaman sokaklarda yankesicilik yaptı, kimi zaman Filiz Akın ablasına elinde darbukasıyla eşlik eden bir çingene oldu. Bazen de Ediz Hun'a "size baba diyebilir miyim amca" deyip mavi gözlerinden boncuk gibi yaşlar akıttı Ömer Dönmez. 13 yılda 65 filmde oynadı.