Son dakika: 'Yeter artık, bunu yapmayın!' Cristiano Ronaldo'dan şok çıkış! Dünya Kupası'nda tansiyon yükseliyor...

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormayı bırakmalarını istedi. Portekiz Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Al Shahaniya Tesisleri'nde basın toplantısının yapılacağı odaya beklenmedik bir anda giren Ronaldo, gazetecileri şaşırttı.

BRUNO FERNANDES OLAYI

Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.

"BEN İSTEDİĞİM ZAMAN KONUŞURUM"

Gazetecilere "kurşun geçirmez" ve "demir gibi sağlam" olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajla ilgili olarak, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor." ifadelerini kullandı.

