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Son dakika: Yıllar sonra gelen şike itirafı! ''Maçı Beşiktaş'a bilerek verdik''

26.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski kalecilerinden Hayrettin Demirbaş, dün akşam katıldığı bir spor programında gündemi değiştirecek açıklamalarda bulundu. 1992 yılında oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında deprem etkisi yaratacak sözler söyleyen Demirbaş, takım arkadaşlarının maçı bilerek Beşiktaş'a vererek Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını engellediklerini ifade etti.

Son dakika: Yıllar sonra gelen şike itirafı! ''Maçı Beşiktaş'a bilerek verdik''

Galatasaray'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş flaş açıklamalarda bulundu. 1992 yılında oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında ilginç itiraflarda bulunan Demirbaş, sosyal medyada gündem oldu.

"MAÇI RESMEN BIRAKTILAR"

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Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Hayrettin Demirbaş, "92'de Beşiktaş'a 4-3 yenildik, Beşiktaş şampiyon oldu. Ben o gün, en iyisini yapmaya çalıştım. Bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar, neden? Fenerbahçe olmasın da, Beşiktaş olsun diye maçı bilerek Beşiktaş'a verdik." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İÇİN, DÜŞMANIM İÇİN MÜCADELE ETTİM"

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Beşiktaş maçında yaşananları anlatan Demirbaş, “Ben o gün, Fenerbahçe için, düşmanım için mücadele ettim. Bir hafta önce tokatlamadığım futbolcuları yok ama onlar için mücadele ettim. Galatasaray arması, o kadar değerli ki benim gözümde… Galatasaray takımı şike yapmaz. Galatasaray takımı yeri gelir düşmanı için mücadele verir. Ben o gün, onlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Ama bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar, neden? Fenerbahçe olmasın da, Beşiktaş şampiyon olsun diye. Olmaz kardeşim, sen çıkacaksın delikanlı gibi oynayacaksın, kaybedersen de öyle kaybedeceksin." dedi.


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