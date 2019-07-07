SON DAKİKA | Yılmaz Bal: Vedat Muriqi'nin transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaştık

Vedat Muriqi transferinde son dakika gelişmesi... Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transfer döneminde ismi büyük takımlarla anılan Vedat Muriqi ile ilgili yeşil-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Kosovalı golcü için Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını belirten Bal, “Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü ile Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir" dedi.
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