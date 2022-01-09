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Son Dakika: Yılmaz Vural'ın rüyası gerçek mi oluyor? Fenerbahçe'den aldığı teklifi açıkladı! "Beni aradılar..."

09.01.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ederken Yılmaz Vural'dan sürpriz bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden teklif aldığını belirten deneyimli hoca, "Aralarında sohbet ederken X var, Y var, Z var, Yılmaz var şeklinde ismim geçmiş. Bakalım ne olacak" dedi.

Son Dakika: Yılmaz Vural'ın rüyası gerçek mi oluyor? Fenerbahçe'den aldığı teklifi açıkladı! "Beni aradılar..."

En büyük arzusu 3 büyüklerden birini çalıştırmak olan ligimizin deneyimli hocası Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe için flaş bir açıklama geldi. Vural, sarı-lacivertli yöneticilerin kendisini göreve getirmek istediğini belirtti.

"BENİ ARADILAR ANCAK SON KARARI ALİ KOÇ VERİR"

Yılmaz Vural, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçeli yöneticilerden teklif aldım. Beni aradılar ancak son kararı Ali Koç verir. Önümüzde biraz daha zaman var. Bekleyip ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSMİM GEÇMİŞ"

Deneyimli hoca ayrıca, Aralarında sohbet ederken X var, Y var, Z var, Yılmaz var şeklinde ismim geçmiş. Bakalım ne olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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