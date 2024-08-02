Son dakika | YKS tercih süresi uzatıldı! ÖSYM yeni kararı duyurdu: Depremzede aday kontenjanı için de güncelleme yapıldı

Son dakika haberi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tercih dönemi başlamıştı. Depremzede aday kontenjanıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı, bununla birlikte tercih süresi de uzatıldı.

YKS TERCİH SÜRESİ DEĞİŞTİ

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır."

İŞTE YKS'DE TERCİH TAKVİMİ

Aday öğrenciler YKS tercihlerini 25 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Tercih işlemleri, 4 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİ KATILMIŞTI

2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuştu. Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır