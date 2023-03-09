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SON DAKİKA | YÖK duyurdu! Üniversite adayları YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf

09.03.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: YÖK tarafından alınan karara göre üniversite adayları YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulacak. YÖK'ten yapılan açıklamada alınan kararın ÖSYM'ye bildirilerek uygulamaya konulduğu ifade edildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA | YÖK duyurdu! Üniversite adayları YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf

Son dakika haberi: Üniversite adaylarını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. YÖK, üniversite adaylarının YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf olacağını açıkladı. İşte detaylar...

KARAR ÖSYM'YE BİLDİRİLDİ

Yükseköğretim Kurulu, üniversite adaylarının 17-18 Haziran 2023’de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına karar verdi. Yükseköğretim Kurulunun konuya ilişkin kararı ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.

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Yükseköğretim Kurulundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedeki öğrencileri değil tüm Türkiye’deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi. Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapılarak bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Kurulumuz Kanun’un kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS’de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur.”

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