SON DAKİKA | Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Trabzonspor ile bonservis konusunda anlaşma sağlayan Lille, 22 yaşındaki futbolcuyu Fransa'da sağlık kontrollerinden geçirdi. Ardından başarılı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Trabzonspor'un bu transfer karşılığında Fransız ekibinden 17,5 milyon Euro artı Portekizli Edgar Le’nin bonservisinin yarısını alacağı belirtildi. Ayrıca Bordo-Mavililer Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.

Bu arada Trabzonspor Kulübü de Yusuf Yazıcı'nın transferi için Lille ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.



