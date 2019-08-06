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SON DAKİKA | Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Yusuf Yazıcı resmen Lille'de... Fransız ekibi, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'yı 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. Trabzonspor Kulübü de Yusuf Yazıcı'nın transferi için Lille ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

SON DAKİKA | Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Trabzonspor ile bonservis konusunda anlaşma sağlayan Lille, 22 yaşındaki futbolcuyu Fransa'da sağlık kontrollerinden geçirdi. Ardından başarılı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Trabzonspor'un bu transfer karşılığında Fransız ekibinden 17,5 milyon Euro artı Portekizli Edgar Le’nin bonservisinin yarısını alacağı belirtildi. Ayrıca Bordo-Mavililer Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.

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Bu arada Trabzonspor Kulübü de Yusuf Yazıcı'nın transferi için Lille ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Yazıcı lille Trabzonspor

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