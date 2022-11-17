Son dakika: 'Yüzde 100 emekli olacağım!' Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Hayranlarını şaşırtan açıklama...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, son dönemde yaşadıklarıyla futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanan yıldız futbolcu, verdiği röportajla yine gündeme damgasını vurdu. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kulübünde yaşadıkları ve Dünya Kupası hakkında konuşan Ronaldo'nun sözleri sosyal medyada geniş yer buldu. İşte Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları...

"DÜNYA KUPASI'NI KAZANIRSAM..."

"Portekiz ile Dünya Kupası'nı kazanırsam milli takımdan %100 emekli olacağım. 2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmak bence en iyisi""

"TEN HAG YALAN SÖYLÜYOR"

"Erik ten Hag'ın bana saygısı yoktu. Basında sürekli beni sevdiğini söylüyor. Ama bu sadece basın için öyle, bundan %100 eminim."

"SENİ NASIL CEZALANDIRABİLİRLER?"

"Ceza aldıktan sonra eve geldim ve oğlum Cristiano, 'Baba maça gitmiyor musun?' dedi. Olayı öğrenince de 'Eğer dünyanın en iyi oyuncusu sensen, seni nasıl cezalandırabilirler?" dedi."

"HER ZAMAN BEN SUÇLANIYORUM"

“İyi de yapsam kötü de yapsam, her şey için her zaman ben suçlanıyorum.”

"BENİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI"

"Tottenham'a karşı stadyumu terk ettiğim için pişmanım ancak teknik direktör tarafından kışkırtıldığımı hissettim. Bir antrenörün beni üç dakikalığına sahaya sürmesi, benim için kabul edilebilir bir şey değil. Üzgünüm, ben böyle bir oyuncu değilim."

"YÜZ KARASI OLARAK SADECE BENİM ADIM ANILIYOR"

"Bana ek olarak 8 oyuncu daha Rayo Vallecano maçı bitmeden stadyumdan ayrılmıştı. Sadece benim adım anıldı. Geçen yıl birçok oyuncu aynı şeyi yaptı ama yüz karası olarak sadece benim adım anılıyor."

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

"Manchester United'ın iletişiminden çok, çok, çok, çok hayal kırıklığına uğradım. Hiçbir kulüple, hiçbir teknik direktörle bir sorunum olmadı ve beni üç gün boyunca kadro dışı bıraktılar. Bunun çok fazla olduğunu hissettim."

"MESSI İNANILMAZ"

"Lionel Messi inanılmaz bir oyuncu. Sihirli. 16 yıldır onunla aynı sahneyi paylaştık. Düşünün, bu yüzden onunla harika bir ilişkim var"

"HARİKA BİR PERFORMANS SERGİLEYECEĞİM"

"Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyeceğime inanıyorum. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırım."

