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  4. Son dakikada yüzüyle kurtarış yapan Muslera için Dries Mertens'ten maç sonu itiraf!

Son dakikada yüzüyle kurtarış yapan Muslera için Dries Mertens'ten maç sonu itiraf!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2024 23:26 | Son Güncelleme:
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Son haftalarda attığı goller ve müthiş performansıyla alkış toplayan Dries Mertens, 3-2 kazanılan Sparta Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Dries Mertens karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MUSLERA MÜCADELEDE TUTTU"

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Belçikalı yıldız, "Kolay bir maç olmadı. Ancak mücadelemizi sonuna kadar verdik. Maçta her birimiz iyiydik ancak Muslera kesinlikle bizi mücadelede tutan isimdi." diye konuştu.

Mertens, sözlerine, "Şut atmazsan, gol de atamazsın. Bu yüzden daha fazla şut atmamız lazım. Prag'daki maça iyi hazırlanmalıyız, kolay olmayacak. Çalışıp, gidersek turu geçebiliriz. Ancak Muslera kesinlikle bizi maçta tutan isim oldu." diye devam etti.

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

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Yıldız futbolcu, son olarak, "Sahamızdaki atmosfer rakipler için kolay değil. Türkiye'de böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten harika bir taraftar baskısı var." sözlerini sarf etti.

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