Son ders zili bugün çalacak: 17 milyon öğrenciyi ilgilendiriyor!

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğretmenlerin de 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.

16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.

ÖĞRENCİLER NE ZAMAN DERSBAŞI YAPACAK?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar dersbaşı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ:

Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

Kaynak: AA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır