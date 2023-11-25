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  4. Son dizisi reyting kurbanı olmuştu! Serkan Çayoğlu'nun yeni dizisi belli oldu

Son dizisi reyting kurbanı olmuştu! Serkan Çayoğlu'nun yeni dizisi belli oldu

25.11.2023 12:33 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu'nun, Ayça Ayşin Turan ile partner olduğu Kader Bağları dizisi 5. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti. Çayoğlu, reyting kurbanı dizisinin ardından hız kesmeden yeni projesiyle anlaştı.

Ekranların sevilen oyuncusu Serkan Çayoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Kendi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile geçtiğimiz yıl evlenen Serkan Çayoğlu TRT 1 ile anlaşma imzaladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çayoğlu, bir dönem dizisinde rol alacak.

Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun başrolde olduğu Kader Bağları 5. bölümü ile final yaparak ekran yolculuğunu tamamlamıştı.

Kader Bağları 1

FATİH SULTAN MEHMET'İ CANLANDIRACAK

TRT1’in Miray Yapım adlı şirketin yapımcılığını üstlendiği yeni dönem dizisi Fatih'in hazırlıkları sürüyor. Şafak Bal’ın yönetmen koltuğunda oturacağı diziyi Ozan Bodur, Enes Şengönül, Cihan Bozkay ve Fatih Güler kaleme alıyor.

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“Kudretimin ulaştığı yere hayalleriniz ulaşamaz!” sloganıyla çekilen dizide Serkan Çayoğlu'nun “Fatih Sultan Mehmet”e hayat vereceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Serkan Çayoğlu Fatih Sultan Mehmet Oyuncu
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