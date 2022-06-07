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Son dönemin popüler ismi Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı olay yarattı! Ünlü spiker 'kaya' emojisiyle paylaştı

07.06.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü spiker YouTube'da yaptığı programıyla çokça konuşulurken, takipçilerinden gelen ilginç istekleri paylaşarak olay olmuştu. Sarıoğlu bu defa sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımıyla şaşırttı.

Son dönemin popüler ismi Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı olay yarattı! Ünlü spiker 'kaya' emojisiyle paylaştı

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, YouTube kanalında yaptığı programlarla sık sık gündeme geliyor. Ünlü ismin yayınladığı programında külotlu çorabına maçlardan daha çok ilgi olunca Sarıoğlu, çoraplarını bir izleyicisine hediye etme kararı almış ve herkesi şaşırtmıştı.

HANDE SARIOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde öğrenci olduğunu söyleyen bir takipçisinden gelen ilginç isteği hesabından paylaşmıştı. Ünlü spikere yapılan yorumda bir takipçi "Hande abla lütfen jartiyer ve siyah parlak topuklu ayakkabılı bir bölüm. Ekstra olarak topuklu ayakkabıdan ayaklarınızı çıkarıp kameraya doğru gösterip tekrar giyin lütfen. Her 3-4 dakikada bir tekrarlayın ve tercihen topuklu ayakkabının taban kısmı pembe veya kırmızı olursa çok makbule geçer." ifadelerini kullanmıştı.

Sarıoğlu, bu kez yaptığı yeni bir paylaşımla olay oldu.

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Instagram'da hikaye kısmında göbeği açık spor kıyafetiyle videosunu paylaşan ünlü spiker, paylaşımına ise kaya emojisi ve "İyi Pazarlar" notunu ekledi.

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Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen 'çorap' eleştirilerine karşı ise "Çorap bir kültürdür" sözlerini kullanarak dikkat çektmişti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Tek kelimeyle Müthiş kadın, Lokuk Lokum
hatun dediğin. öyle olur işte..
mubarek demi rose ..

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