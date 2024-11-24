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Son düdükle tribünlerde arbede çıktı! Polis olaylara müdahale etti... Başkan taraftarın arasına girdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.11.2024 18:02
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor, sahasında Karagümrük'ü ağırladı. İstanbul ekibi mücadeleden 3-1 galip ayrılırken, maçın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar damga vurdu. Karşılaşma sonrası tribünlerde çıkan arbedeye güvenlik güçleri dahil olurken, ev sahibi ekibin başkanı Ahmet Dal da tribüne giderek taraftarları sakinleştirdi. İşte detaylar...

Son düdükle tribünlerde arbede çıktı! Polis olaylara müdahale etti... Başkan taraftarın arasına girdi!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte çıkan olaylar müsabakaya damgasını vurdu.

MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN'DAN 2 KIRMIZI KART

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Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, ilk yarının bitiş düdüğünün hemen ardından yoğun itirazları nedeniyle Erzurum FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu'ya kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

Mücadelenin ikinci yarısında, dakikalar 78'i gösterdiğinde bu sefer de ev sahibinde Furkan Özhan gördüğü kartla birlikte takımını 10 kişi bıraktı.

HAKEME CİHAN AYDIN'A SERT TEPKİ

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Müsabaka, Karagümrük’ün 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlanırken, son düdüğün ardından ev sahibi tribünleri maçın hakemine sert tepki gösterdi. Cihan Aydın bu tepkilerin ardından sahadan güvenlik önlemleri altında ayrıldı.

TRİBÜNDE ARBEDE ÇIKTI

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Tribündeki Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da hakeme tepki gösterenler arasında yer aldı. Tepkilerin artmasıyla birlikte tribünlerde tansiyon yükseldi ve taraftarlar arasında arbede çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

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Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınmaya çalışılırken ev sahibi ekip başkanı Ahmet Dal tribünlere çıkarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olaylar polisin müdahalesi sonrası sona erdi.

'SEN BANA İTİRAZ EDEMEZSİN'

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Maçın ardından basın toplantısında konuşan Erzurumspor yardımcı antrenörü Yusuf Randa, hakem hakkında "Hocamızın konuşmalarına Allah şahit. Çok üsluplu bir şekilde 'maçtan önce itiraz etmeyeceğim dedim ama sen oyuncu yerde yatarken faul vermiyorsun' deyince hakem Hakan hocaya 'faul olmadığı için bu beni hiç ilgilendirmez' şeklinde bir cevap verdi. Lehimize olan ofsayt pozisyonunda Ataberk oyuna hızlı başlamak istiyordu. Cihan hoca oyuncu yerde yatıyor diye oyunu kesti. Hocamız da bunu sordu ve 'sen bana itiraz edemezsin' deyip kırmızı kart verdi. Biz hakemlere saygılı davranmaya çalışıyoruz. Hocamız genelde oyunu nasıl kazandık ve kaybettik bunlarla ilgili paylaşımlar yapan biri. Ama bugün oyunla ilgili değil hakemin tutumuyla ilgili konuşmak zorunda kalıyorum. Hakeme çok saygılı şekilde ağabey, baba şefkati gibi 'genç adamsın hata yapabilirsin' şeklinde konuşan bir teknik adama 'neden bunu yaptın' diye sorduğu zaman kırmızı kart göstermesi çok ilginç." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BB Erzurumspor TFF 1. Lig karagümrük Cihan Aydın
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