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Son hali şaşırtan Süreyya Yalçın'a hastanede yanlış teşhis şoku! Bir bir anlattı: "Yaşadığım deneyim korkunçtu!"

09.08.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verdiği kilolar ile bambaşka birine dönüşen Süreyya Yalçın'ın son hali çok şaşırtmıştı. Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve yaz aylarında Türkiye'ye tatile gelen Yalçın’a Bodrum'da gittiği bir hastanede yanlış teşhis konuldu. Süreyya Yalçın başına gelen olayı "Yaşadığım deneyim korkunçtu!" diyerek anlattı.

Lüks yaşantısıyla çok konuşulan Süreyya Yalçın son olarak bir deri bir kemik görüntüsü ile gündem olmuştu. Şimdilerde Bodrum'da olan ünlü isim özel bir hastaneden kendisine yanlış teşhis konulduğunu söyledi. Süreyya Yalçın yaşadıklarını bir bir anlatarak sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

"YAŞADIĞIM DENEYİM KORKUNÇTU!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın başında gelen olayla gündeme düştü.

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Yalçın, 3 hafta önce gittiği Bodrum'daki özel bir hastanede "3 gün önce hastaneden aradılar, ekiplerin kaburga kırığını gözden kaçırdığını söylediler." diyerek kendisine yanlış teşhis konulduğunu anlattı.

İşte Süreyya Yalçın'ın o paylaşımı ve sözleri;

süreyya yalçın ınstagram story

"Sizlere son yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorum. Üç hafta önce kaburgamı kırdım ve şiddetli ağrılarla Bodrum'da özel ve benim için çok önemli bir hastaneye gittim. Yapılan ilk değerlendirmede kırık ya da çatlak tespit edilmedi, sadece ağrı yaşadığımı söyleyip beni gönderdiler. Ancak üç gün sonra hastaneden beni arayarak, radyoloji ve diğer ekiplerin ilk değerlendirmede kaburga kırığını gözden kaçırdığını söyledi. Tekrar muayene için beni hastaneye çağırdılar. Ben de raporlarımı alıp doktoruma gönderdim ve aldığım cevap ise iki kırığımın olduğuydu. Yaşadığım bu deneyim korkunçtu. Böyle önemli bir hastanenin ciddi bir değerlendirme yapmaması, üç gün boyunca 'kırık yok' diye rahat hareket etmem daha kötü sonuçlar yaşamama sebep olabilirdi. Bu tarz hatalı değerlendirmeler benim gibi başkalarının da sağlığını tehlikeye atabilir. Hastaneler, insaların sağlığıyla oynamamalı. Sağlık konusunda ikinci bir görüş almanın ve içgüdülerimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Daha dikkatli olalım, daha sorgulayıcı olalım."

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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başladı.

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Son dönede zayıflığı ile dikkat çeken ünlü isim, zayıflığı hakkında ise "Doktor kontrolündeyim, sağlığım yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

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