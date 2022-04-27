Son kullanma tarihi geçmeyen 7 yiyecek

Ürünün son kullanma tarihi geçmişse çoğu kişi çöpe atar. Ancak, ambalajlı ürünlerde zorunlu olan tavsiye edilen tüketim tarihi, gıdanın tüm özelliklerini koruduğu ve sonrasında tüketilebilir durumda kaldığı tarihi bildirir. Son kullanma tarihleri bazen sadece gösterge niteliğindedir. Bu tarihten sonra bal ya da pirinç gibi bazı gıda maddeleri tüketilebilir.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke sınırsız raf ömrüne sahiptir ve asla bozulmaz. Beyaz sirke, dezenfektan olarak da bilinir.

BAL

Bahçeye bir kavanoz bal gömerseniz, 1000 yıl sonra hala yenilebilir olacağı söylenir. Balda bakteriyostatik maddeler bulunur ve bu da içinde bakteri üremeyeceği anlamına gelir.

ŞEKER

Bal gibi şeker de ömür boyu saklanabilir, bunun sebebi ise içlerinde bakteri büyüyemez. Ayrıca sertleşmemesi için ısıdan uzak ve uygun serin bir yerde muhafaza edilmesi gereklidir.

TUZ

Tuz, yiyecekleri korumak için uzun süredir kullanılan bir mineraldir. Sınırsız bir ömre sahip olduğu ve asla sona ermediği göz önüne alındığında, bu kesinlikle şaşırtıcı değildir. Bu, sofra tuzu için olduğu kadar kaya tuzu, deniz tuzu veya rafine tuz için de geçerlidir.

KAHVE

Kahve paketinizi dondurucuda uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

KONSERVE VE TURŞULAR

Sebzeler, balıklar veya diğer konserveler, yiyecekleri mümkün olduğunca uzun süre korumak için yapılır. Şişmez ve dış görünümleri değişmezse tüketime uygundur.

MISIR NİŞASTASI

Mısır nişastasının son kullanma tarihi geçmez. Bu ürün 30 yıl boyunca saklanabilir.



