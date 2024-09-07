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Son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Rıza Çalımbay geri dönüyor... İşte yeni takımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.09.2024 18:37
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Uzun süredir yeşil sahalardan uzak olan tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay Süper Lig'e geri dönüyor. Deneyimli teknik adamın yeni adresi herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Rıza Çalımbay geri dönüyor... İşte yeni takımı

Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştıran ve uzun bir süredir yeşil sahalardan uzak olan deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay geri dönüyor.

YENİ ADRESİ HATAYSPOR

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolları ayırırken Rıza Çalımbay ile anlaşma sağladı.

Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan Çalımbay, Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor(3), Beşiktaş(2), Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor(2), Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor takımlarını çalıştırdı.

SÜPER LİG'İN EN TECRÜBELİSİ

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En son Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör, toplam 639 maçla Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktör unvanını koruyor.

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