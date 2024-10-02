Son olarak Panathinaikos'u çalıştırmıştı! Fatih Terim'e çok sürpriz talip, ülkede şimdiden gündem oldu

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanelerinden İmparator lakaplı Fatih Terim, uzun bir aradan sonra son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştırmış üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeşil-beyazlı yönetimle masaya oturan Fatih Terim, karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

O günden bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Terim için, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

NEFTÇİ BAKÜ İSTİYOR

Azerbaycan'ın en çok okunan spor haber sitesi Sportinfo.az'ın haberine göre; Fatih Terim'e Azerbaycanın Neftçi Bakü takımı talip oldu. Haberde başkent ekibinin kötü gidişatı göreve Fatih Terim'i getirerek durdurmak istediği aktarıldı.

TEMAS KURULACAK

Neftçi Bakü'nün Fatih Terim ile temas kuracağı, yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

"BÜYÜK SES GETİRİR"

Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, "Şu an Neftçi kulübü tarihinin belki de en kötü günlerini yaşıyor. Ukraynalı teknik direktör Roman Grigorchuk ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim isim, vizyon olarak Neftçi Bakü'ye layık bir hoca. Büyük ses getirir. Bu yönde yönetim tarafından da ciddi istek var." yorumunu yaptı.