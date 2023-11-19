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  4. Son pozu Şükrü Özyıldız'a benzetildi! İbrahim Selim'den takipçisine yanıt gecikmedi

Son pozu Şükrü Özyıldız'a benzetildi! İbrahim Selim'den takipçisine yanıt gecikmedi

19.11.2023 16:30 | Son Güncelleme:
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Kelime Oyunu'nun sunucusu İbrahim Selim'in Instagram hesabında paylaştığı son pozu Şükrü ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'a benzetildi. İbrahim Selim'den kendisini Şükrü Özyıldız sanan takipçisine yanıt gecikmedi.

Ünlü sunucu ve şovmen İbrahim Selim Instagram hesabında çoklu paylaşım yaptı. Yandan verdiği pozunu Şükrü Özyıldız sanan takipçisi İbrahim Selim'e yorum yaptı. Selim'in takipçisine verdiği yanıtı güldürdü.

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İbrahim Selim'in bu pozuna takipçisi, "Allah çarpsın Şükrü Özyıldız sandım" şeklinde yazdı. İbrahim Selim ise "Hanımefendi hemen bir göz doktoruna gidin. Allah çarpmış bile olabilir." diye yanıt verdi.

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2016 yılında sahnelenen tek kişilik Bunu Ben de Yaparım adlı oyundaki performansı ile Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü alan İbrahim Selim, oyunculuğunun yanı sıra YouTube programları, podcast yayınları ve talk-show gösterileri ile tanınıyor.

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