Son şampiyon Atletico Madrid galibiyetle başladı

İspanya Ligi'nde ilk hafta maçında Celta Vigo ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio de Balaidos'ta oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Atletico Madrid oldu

Atletico Madrid'in golleri 23. ve 64. dakikada Angel Correa'dan geldi. Celta Vigo'nun golünü 59. dakikada penaltıdan Iago Aspas kaydetti.

Celta Vigo'da Emre Mor ve Okay Yokuşlu maç kadrosunda yer almadı.

Atletico Madrid'de maça yedek başlayan Luis Suarez, 65. dakikada Angel Correa'nın yerine oyunda dahil oldu.

Celta Vigo'da Hugo Mallo, Atletico Madrid'de ise Mario Hermoso 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Lige 3 puanla başlayan son şampiyon Atletico Madrid, gelecek hafta Elche'yi ağırlayacak. Celta Vigo, Osasuna deplasmanıan çıkacak.

