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Son şampiyon Fransa, Dünya Kupası'na başlıyor!

21.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, D Grubu'ndaki ilk maçında salı günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Son şampiyon Fransa, Dünya Kupası'na başlıyor!

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, 2022 Katar'da D Grubu'ndaki ilk maçında salı günü Avustralya ile karşılaşacak.

Al Janoub Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede, Güney Afrikalı hakem Victor Gomes düdük çalacak.

İki ülke milli takımları daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü Fransa kazanırken, bir karşılaşmadan Avustralya galip ayrıldı.

Avustralya 2001'deki Konfederasyon Kupası maçında güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Fransa rakibiyle oynadığı 4 maçta 9 gol atarken, kalesinde 3 gole gördü.

Grubun diğer maçı ise Education City Stadı'nda TSİ 16.00'da Danimarka ile Tunus arasında yapılacak.

KARIM BENZEMA ŞOKU

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Fransa, Dünya Kupası'na başlamadan en önemli kozlarından birini daha kaybetti. Takımın yıldız golcüsü Karim Benzema sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı.

Turnuva öncesinde Doha'da gerçekleştirilen antrenmanda kalçasından sakatlanan oyuncu kadrodan çıkarıldı. Benzema'nın formunun zirvesinde olduğu ve Altın Top'u (Ballon d'Or) kazandığı yıl sakatlık yaşaması Fransızları da üzdü.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

Avustralya'da ise Türk asıllı oyuncu Aziz Eraltay kadroda yer alıyor. Savunma oyuncusu, 2018'deki Dünya Kupası'nda da forma giymişti.

SON ŞAMPİYON, 15. KEZ TURNUVADA

Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı müzesine götüren Fransa Milli Takımı, turnuvaya 15. kez katılıyor.

Son 6 turnuvanın tümüne katılan Fransa, 1998 ve 2018'de şampiyonluk ipini göğüslerken, Dünya Kupası'nda bir kez ikincilikle yetindi ve iki defa üçüncü oldu.

Avustralya ise son 5'i üst üste olmak üzere Dünya Kupalarında 6. kez boy gösterecek.

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