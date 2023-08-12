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Son şampiyon Galatasaray, Kayserispor ile golsüz berabere kaldı! Sarı-Kırmzılılar'da Zaha ve Kerem Demirbay ilk kez sahada...

12.08.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonu deplasmanda Kayserispor karşısında açan Galatasaray, karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar ilk haftayı 1 puanla tamamlarken, Zaha ve Kerem Demirbay da son bölümlerde oyuna girdi. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2023/24 sezonu ilk haftasında Kayserispor’a konuk oldu. 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Aslan, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle sezonu erken açtı. Bugüne kadar 3 resmi maça çıkan Cim Bom, Zalgiris ve Olimpija Ljubljana ile oynadığı 3 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Sarı-Kırmızılılar açılış mücadelesinde karşılaştığı rakibi ile golsüz berabere kalırken, lige 1 puanlı başlangıç yaptı.

DİREK GOLE İZİN VERMEDİ

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Mücadelenin 15. dakikasında savunmadan atılan topla Galatasaray yarı alanının ortasında buluşan Gökhan, sol çaprazdan açısını düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti

DUBOIS SERT VURDU...

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Dakikalar 24'ü gösterirken ceza sahası önünde topla buluşan Dubois'nın sert şutunda kaleci Bilal köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.

AZ FARKLA DIŞARDA

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Mertens’in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kerem’in plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya giderken, ilk yarı golsüz sona erdi.

ICARDI GOLE ÇOK YAKLAŞTI

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Oyuna ikinci yarıda dahil olan Icardi, 68'nci dakikada sağ taraftan yapılan ortaya şık bir kafa vuruşu yaptı ancak kaleci gole izin vermedi.

ZAHA VE KEREM İLK KEZ SAHADA

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Oyunun son bölümüne girilirken Okan Buruk 70. dakikada yeni transferler Kerem Demirbay ve Zaha'yı oyuna dahil etti.

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